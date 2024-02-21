صور|زحام على معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بالأقصر



بالتزامن مع أول أيام افتتاحه، تردد عدد كبير من الموطنين على معرض أهلا رمضان بمدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، والذي يشهد ضخ كميات كبيرة من البقوليات.

وتوافرت السلع الغذائية مثل الفول والعدس، والفاصوليا؛ وسط إقبال ملحوظ للمواطنين على الشراء؛ نتيجة لفارق السعر والذي يصل إلى تخفيض بنسبة 30% بمعارض أهلا رمضان عن غيرها بالأسواق.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا بمعرض أهلا رمضان 65 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الفول بـ 45 جنيه، أما بلغ سعر العدس 65 جنيها.

ويشارك في معرض «أهلًا رمضان» بإسنا عدد كبير من التجار، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كل أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة «تين، مشمش، خروب»، سوبيا، إضافة إلى اللحوم والدواجن.