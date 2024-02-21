الحجر الزراعي يعقد اجتماعًا  مع ممثلي الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية

عبر الفيديوكونفرانس ..

عقد الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي اجتماعًا عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية وذلك لبحث سبل التعاون خاصة في مجال التبادل الزراعي بين الجانبين.

حركة تبادل السلع الزراعية

وخلال الاجتماع أشار موسى إلى أهمية التعاون والتشاور المستمر للعمل على تعزيز وانسياب حركة تبادل السلع الزراعية بين البلدين.

كما أشار إلى إلتزام الجانب الروسي بضوابط الصحة النباتية لضمان خلو السلع الزراعية المصدرة للجانب المصري خاصة الحبوب.

وأثناء اللقاء ناقش الجانبان اهمية الانتهاء من مذكرة التفاهم المقترحة للتوقيع بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي الروسي لتعزيز اطر التعاون وازالة العوائق الفنية وزيادة نفاذ السلع الزراعية المصرية الى الجانب الروسي، وفي النهاية أثني الجانب الروسي علي التعاون مع الحجر الزراعي المصري، وابدي رغبته في مد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2010 للتعاون في مجال تبادل الحبوب، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة في مجال الصحة والصحة النباتية في أقرب وقت ممكن.