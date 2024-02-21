الزراعة تطلق منصة إلكترونية لتقديم خدماتها للمواطنين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منصة ألكترونية جديدة ، للتواصل مع المواطنين و الحصول علي الخدمات المختلفة التي تقدمها قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك تسهيلا للمواطنين و في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة ، و تشمل المنصة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى و الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي و جهاز حماية و تنمية الثروة السمكية و الإدارة العامة لمكافحة الجراد الادارة المركزية للبساتين و المحاصيل الزراعية الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومركز بحوث الصحراء و المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وللدخول علي منصة الوزارة الالكترونية أضغط هنا