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حزب الله يتبنى مسؤولية تفجير مستعمرة المطلة
الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تطلق منصة إلكترونية لتقديم خدماتها للمواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منصة ألكترونية جديدة ، للتواصل مع المواطنين و الحصول علي الخدمات المختلفة التي تقدمها قطاعات الوزارة.
يأتي ذلك تسهيلا للمواطنين و في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي  لخدمات الوزارة ، و تشمل المنصة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى و الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي و جهاز حماية و تنمية الثروة السمكية و  الإدارة العامة لمكافحة الجراد الادارة المركزية للبساتين و المحاصيل الزراعية الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومركز بحوث الصحراء و المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و معهد بحوث الصحة الحيوانية.
وللدخول علي منصة الوزارة الالكترونية أضغط هنا 

الجريدة الورقية