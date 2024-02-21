أشهى الماكولات البحرية.. خطوات تحضير أصابع السلطعون

تعد أصابع السلطعون من اشهى الماكولات البحرية المفضله لدى الكبار والصغار لاحتوائها على فوائد عديدة المعادن.

وتفضل الامهات تحضير العديد من الماكولات البحرية لإسعاد افراد اسرتها لمذاقها الشهي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير أصابع السلطعون بخطوات سهلة وسريعة.

واليوم نقدم

المقادير

- السلطعون : 500 جراماً (أصابع)

- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم ناعم)

- بهارات كاجون : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل حريف : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة ورشسترشاير : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (طازج)

طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الثوم والبصل الأخضر وشوحيهما لحوالي 3 دقائق.

تبّلي أصابع السلطعون بالملح، والفلفل، وبهارات الكاجون.

أضيفي الأصابع إلى المقلاة، ورجّي المقلاة برفق لتقليب أصابع السلطعون، أو حركي برفق بواسطة ملعقة خشبية لمدة 3 دقائق.

أضيفي عصير الليمون، وصلصة ورشسترشاير، ورجّي المقلاة مرة أخرى لخلط المكونات، ثم اتركيها تغلي لمدة دقيقتين إضافيتين.

ضعي أصابع السلطعون في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.