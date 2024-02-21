العيون الدولى تناظر 300 حالة من العاملين بتعليم قوص وأسرهم

إستقبل مجمع الدكتور عبدالعزيز القوصى للتعليم الأساسي بمدينة قوص ، اليوم الأربعاء ، قافلة العيون الخيرية التى نظمتها إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بقنا بالتعاون مع مستشفى العيون الدولى ، والتى فحصت 300 حالة من العاملين بتعليم قوص وأسرهم .

ومن جانبه أكد عبدالله القبانى ، مدير عام إدارة قوص التعليمية إن قافلة العيون التى إستضافها مجمع الدكتور عبدالعزيز القوصى اليوم نظمت ضمن برنامج الرعاية الصحية المتكاملة التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى والمراكز المستفيدة من مبادرة حياة كريمة بتوجيه ورعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وايرينى غطاس مدير إدارة البيئة والسكان بالمديرية والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان .

وأشار الدكتور أحمد شحات مدير مستشفى العيون الدولى بالأقصر والمشرف على القافلة إن فريق عمل القافلة فحص 300 حالة من العاملين بتعليم قوص وأسرهم ، مؤكدا أن 50 حالة منهم سيخضعون لتدخل طبى بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالإضافة إلى 120 حالة يحتاجون نظارات طبية للمشى والقرأءة موجها الشكر لقيادات تعليم قوص بقيادة عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان والمهندس ابوالحسن سعيد مدير التعليم الفنى وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وأحمد عطا وعلاء عبدالرازق مسؤولا الأمن وعلى عزب وأحمد معبد ومحمد عبدالفتاح مديرى مدارس مجمع الدكتور عبدالعزيز القوصى على حسن إستقبال القافلة .