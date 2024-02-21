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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1190 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 99 مسيرة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1190 عسكريًا وإسقاط 99 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومركبات قتالية وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 425 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية وعتادا عسكريا.

على محور أفدييفكا عززت قوات "المركز" مواقعها وسيطرت على تحصينات مهمة وصدت 7 هجمات معادية وكبدت العدو 450 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.

 

على محور جنوب دونيتسك تم صد هجوم معاد والقضاء على 210 جنود وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة رادار AN/TPQ-37.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 75 عسكريا ومدافع غربية.

أسقطت قواتنا 12 صاروخا HIMARS أمريكية وقنبلة JDAM بريطانية موجهة. 

إسقاط 99 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. 

 

 

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