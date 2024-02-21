هندسة أسيوط تكرم باحث دكتوراه وافته المنية قبل مناقشة رسالته

كرم الدكتور نوبي محمد حسن عميد الكلية، اسم باحث الدكتوراة بقسم الهندسة المدنية؛ محمود صبري عبد الناصر؛ المفتش العام بتطوير ري أسيوط، الذي توفي قبل مناقشة رسالته، تقديرا لجهده خلال فترة دراسته.

واستقبل الدكتور نوبي محمد حسن، أسرة الباحث الراحل، وقام بتسليمهم شهادة تقدير، ودرع تكريم من الكلية، له ولأسرته، لحسن سيرته وسلوكه، خلال فترة دراسته بالكلية، طالبا ودارسا للماجستير والدكتوراة.

كان الباحث قد تم قيده كباحث دكتوراة بقسم الهندسة المدنية بالكلية، خلال ديسمبر ٢٠٢٠، وعنوان رسالته "تعظيم حصة إقليم مصر الوسطى من مياه النيل (حالة الدراسة: شبكة ترعة المعنا الرئيسية وفروعها)"، ووافته المنية في نوفمبر ٢٠٢٢، قبل مناقشة الرسالة.