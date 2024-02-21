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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة الإسماعيلي لمباراة الاهلي في بطولة الجمهورية لمواليد 2007

الإسماعيلي
الإسماعيلي

كشف الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي مواليد 2007 بقيادة محمد حسيب قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الغد أمام الأهلي على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية.

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و جاءت القائمة كالتالي 

حراسة المرمى: عبدالله عزيز و ياسين محمد 
خط الدفاع: عمار عبد السلام و أحمد البلاح و أحمد عبد الحميد و أحمد حسن و أحمد صابر و محمود مصطفى و ادهم العراقي 
خط الوسط: زياد عبد المنعم و عبد الرحمن بطيخة و محمد سمير و محمد محمود و محمد سمير مخبر و إياد هاني و عمر خضر و رائد عزائم
خط الهجوم: محمد زكريا و حسام نصر و حمزة 
يقود فريق الإسماعيلي مواليد 2007 جهاز مكون من
محمد حسيب مدير فني و إيهاب كمال مدرب حراس مرمى و باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي و محمد إبراهيم إداري.
 

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