ميدو عن أزمة جماهير الإسماعيلي والزمالك: هناك لجان لإفساد العلاقات

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو على أزمة جمهور مباراة الزمالك والإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في بطولة دوري نايل 2023/2024.

أضاف ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك والإسماعيلي تربطهم علاقة تاريخية قوية، وبيتي الأول هو الزمالك، والإسماعيلي هو بيتي الثاني، ولو كان هناك نادٍ مصري أتمنى اللعب له بعد الزمالك سيكون الإسماعيلي بكل تأكيد".

وواصل: "هناك علاقة تاريخية بين جمهور الزمالك والإسماعيلي، ويطلقون عليهم أولاد العم".

وتابع: "ما حدث في مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الاثنين لا يخرج من جمهور الإسماعيلي، ولكن هناك لجان أخرى تحاول إفساد العلاقة".

وأشار: "في مباراة الزمالك والأهلي في نهائي الكأس والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 2 -0، على ملعب بتروسبورت بهدفي باسم مرسي، كنت مدربا للإسماعيلي والإسماعيلية بالكامل كانت تشجع الزمالك في تلك المباراة، أنا أعلم حجم العلاقة الطبية بين الجماهير".

وأوضح: "اللافتة التي ظهرت في مدرجات الإسماعيلي جاءت بسبب زيارة الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك، وهناك لجان تدفع ملايين الجنيهات لعمل أزمة أخرى بين الجماهير مثل أحداث بورسعيد، وهذا ليس جمهور الإسماعيلي".

وأختتم: "لابد من غلق صفحات السوشيال ميديا لـ علاء صادق، لانه يسعى لإثارة الفتن بين الجماهير المصرية، وكذلك بعض العناصر الأخرى، وقراري زيارة مجلس الأهلي للزمالك وزيادة عدد الجماهير أصابتهم بالجنون" مضيفا: أنا رجل وطني ولم أقف ضد بلدي في أي موقف".