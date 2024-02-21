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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتهاء أزمة محترف الإسماعيلي "النبريص" مع الدراويش

النبريص
النبريص

أخطرت المحكمة الرياضة الدولية "كاس"، النادي الإسماعيلي بإلغاء جلسة الاستماع الخاصة باللاعب الفلسطيني خالد النبريص، التي كان مقرر لها 26 فبراير الجاري، وذلك بعد تسوية الأمور بين النادي واللاعب بشكل ودي.

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إنتهاء أزمة محترف الإسماعيلي "النبريص" مع الدراويش


في سياق آخر ثمن مجلس إدارة النادي  الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري 
وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين، وأعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أياً كان انتماؤها، و بالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التى تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية
 

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