أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 425 جنديا ودبابتين.

وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، حسنت مجموعة "الجنوب" للقوات الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي ودحرت وحدات اللواء 93 الآلي، واللواء 81 المجوقل الأوكراني ولواء الدفاع الجوي 241 في بيلوغوروفكا وكليشيفكا ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 425 جنديا ودبابتين وأربع مركبات قتالية للمشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و20 مركبة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار من طراز "تي بي كيو-36".

وذكرت وزارة الدفاع أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكدت وزارة الدفاع أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.