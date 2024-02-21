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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لرحلة الكونغو

يورتشيتش مدرب بيراميدز
يورتشيتش مدرب بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الكونغو تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي بيراميدز مع مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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قائمة بيراميدز لرحلة الكونغو:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر 
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي 
في خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا 
خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي
وسافرت بعثة بيراميدز القاهرة ظهر اليوم إلى لوممباشي على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد، حيث أدى الفريق تدريبا أخيرا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر، على أن يخوض تدريبين في الكونغو على ملعب المباراة.
 

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