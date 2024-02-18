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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندرى يسقط أمام بيراميدز فى مباراة صعبة بدوري نايل

بيراميدز والاتحاد
بيراميدز والاتحاد السكندري

فقد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط بهزيمته أمام فريق نادى بيراميدز بهدف دون رد ليقف رصيده عند ١٩نقطة بالمراكز الرابع بجدول الدورى

وكان ال var قد أنقذ شباك زعيم الثغر من هدفين نتيجة تسلل من لاعبى بيراميدز غير أن لاعبى الاتحاد السكندرى لم يقدموا عرض يليق بأسم زعيم الثغر رغم أن فريق بيراميدز ليس فى أفضل حالاته ولكن الأستحواذ على الملعب والتهديف كان حليفهم

فى الوقت نفسه كان الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للإتحاد السكندرى يدير المباراة من المدرجات نظرا للإيقاف نتيجة الإنذارات لم يستطع توجيه لاعبيه نحو التهديف او على الاقل الحفاظ على سلامة شباكهم

وكان حارس المرمى المهدى سليمان نجم المباراة من ناحية زعيم الثغر حيث نجح فى إنقاذ أكثر من هدف لفريق بيراميدز

ومما لاشك فيه أن الغيابات والاصابات التى لحقت بالفريق قبل المباراة كان لها بالغ الأثر فى اداء الفريق الباهت 

يذكر أن الفريق الاخضر سيخوض مباراته القادمة أمام فريق البنك الاهلى يوم الاحد المقبل ٢٥ فبراير الجارى على أرضه بستادالاسكندرية

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