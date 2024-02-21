إحالة 88 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

وأسفرت عن تحرير 88 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 6 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المطرية والمنصورة وميت غمر وطلخا ونبروه وتمي الامديد بنطاق المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 150 مخبز للتأكد من إنتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الإلتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والإحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر إستخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، حيث تم التحفظ على 2طن اعلاف و2طن ملح و20 جيركن قشطه و10 اسطوانات غاز منزلي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً..

وفي ذات السياق تابع "مختار" جهود وانشطة الوحدات المحلية في الاعداد والتجهيز لتنفيذ معارض اهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة تخفيفا للعبئ عنهم وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين بالمحافظة والغرفة التجارية بالدقهلية..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.