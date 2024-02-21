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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بكفر الدوار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة ، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي  دائر مركز كفر الدوار، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة إنقلابسيارة ميكروباص بطريق الأسكندرية / القاهرة الزراعي أمام قرية الملقة ، دائرة مركز كفر الدوار .

أسفرت الواقعة عن إصابه كل من ن.أ.19سنة ،ج.أ.24شنة ،أ.ع.20سنة ، أ.غ.38سنة ، م.ع.20سنة ،ف.ص.25سنة ،ن.ص.20سنة ، ع.ش.45سنة ، م.م.22سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

الجريدة الورقية