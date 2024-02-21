إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بكفر الدوار

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة ، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي دائر مركز كفر الدوار، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة إنقلابسيارة ميكروباص بطريق الأسكندرية / القاهرة الزراعي أمام قرية الملقة ، دائرة مركز كفر الدوار .

أسفرت الواقعة عن إصابه كل من ن.أ.19سنة ،ج.أ.24شنة ،أ.ع.20سنة ، أ.غ.38سنة ، م.ع.20سنة ،ف.ص.25سنة ،ن.ص.20سنة ، ع.ش.45سنة ، م.م.22سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.