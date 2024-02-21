15 محاضرة وتدريبًا تُنظمها المدرسة الفلكية بجامعة جنوب الوادي

قالت الدكتورة إيمان فؤاد أبوزيد، أستاذة الفيزياء الجوية المساعد، بجامعة جنوب الوادى ومنسق المدرسة الفلكية، أن المدرسة الفلكية الثالثة؛ تتضمن حوالي 15 محاضرة وتدريبًا عمليًا.

وبيًنت أبوزيد، أن أجندة أعمال المدرسة المُقامة بكلية علوم جنوب الوادي، تستهدف طلاب في مرحلة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية قسم الفيزياء وقسم الفيزياء الحيوي.

ومن جامعة حنوب الوادي من كليات العلوم والتربية عام قسم الجغرافيا والتربية أساسي شعبة العلوم والآداب قسم الجغرافيا والطب البيطري والعلاج الطبيعي والآثار.

الدكتور أحمد عكاوي

ومن طلاب الدراسات العليا يشارك طلاب من جامعة الإسكندرية – قسم الفيزياء ، جامعة بني سويف كلية العلوم والملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وجامعة سوهاج – كلية الآداب قسم الجغرافيا .

وأبرزت أستاذة الفيزياء الجوية المساعد، أن المدرسة الفلكية، مهتمة بنشر الثقافة الفلكية بين الطلاب من جميع التخصصات بجميع طلاب الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس او طلاب الدراسات العليا.

وحضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، أعمال المدرسة الفلكية المستمرة حتي غدًا الخميس وبإشراف الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم.

وبالتعاون مع قسم الفلك والارصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الازهر و قسم علوم الفلك والفضاء والارصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة و المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة لا تدخر الجامعة جهدًا في دعم المؤتمرات والفاعليات البحثية والعلمية وفى التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والاقليمية والدولية بما يساهم فى أثراء و تطور البحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بجهد كلية العلوم فى تنظيم أعمال المدرسة الفلكية حيث تساهم فى نشر الثقافة الفلكية وفى تطور دراسة علم الفلك والارصاد الجوية باعتبارهما من العلوم الحديثة نسبيا فى جامعات جنوب الصعيد

وحث عكاوى، الطلاب وشباب الباحثين المشاركين على الاستفادة القصوى من كل المحاضرات والندوات العلمية والتدريبات العملية فى اعمال المدرسة الفلكية بما يساهم فى صقل وتنمية مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية.

محاضرات وتدريبات المدرسة الفلكية:

وتتضمن أعمال المدرسة الفلكية الثالثة عدة محاضرات علمية للمشاركين فمن قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية.

يشارك كل من الدكتور السيد عبد الحميد ربعة أستاذ الأرصاد الجوية ورئيس قسم علوم الفلك و الفضاء والارصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة ومحاضرته بعنوان "دور التمدن والعوامل الجوية في التلوث الجوي والتغيرات المناخية" ،

ومحاضرة بعنوان "حملة البريد الفضائي" للدكتور مرسي عامر أستاذ مساعد فيزياء الفلك المتفرغ ، ومحاضرة بعنوان "الظواهر الشمسية وتأثيراتها في البيئة الفضائية" للدكتور حسين محمد فريد أستاذ الفلك المساعد، ومحاضرة بعنوان" مراحل وتطور النجوم" للدكتور محمود نجم الدين مدرس الفلك المساعد.

ومن قسم الفلك والارصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الازهر يشارك كل من الدكتور طارق عبد الرازق صياد أستاذ الأرصاد الجوية ورئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية ومحاضرته بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة لمصر"، والدكتور عبدالله أحمد مدرس الفلك المساعد وتدريب عن كيفية "تحديد اتجاه القبلة وحسابات هلال الشهور الهجرية ورصد كواكب المجموعة الشمسية و تحديد النجم القطبي.

ويشارك من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمداخلة عبر الانترنت كل من الدكتورة سمية سعد محمد أستاذ الفيزياء الفلكية المتفرغ ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد بمحاضرة بعنوان " طرق الرصد الفلكى والجيل القادم من التلسكوبات".

ومحاضرة علمية للدكتور محمد أحمد الصادق باحث بقسم الفلك ومدير مرصد القطامية الفلكي السابق بعنوان "تصنيف النجوم المتغيرة وتحليل المنحى الضوئي للنجوم الثنائية" .

كما تتضمن اعمال المدرسة التدريب العملي علي رصد البقع الشمسية وشرح مراحل القمر وكيفية حدوث الكسوف والخسوف مع رصد عملي للقمر وكيفيه الاهتداء بالنجوم في معرفة الاتجاهات مع رصد عملي للتعرف على المجموعات النجمية.

وكذلك تدريب جميع الطلاب المشاركين علي أجهزة الرصد الجوي بمركز بحوث الأرصاد الجوية بمقر الجامعة وبعض التدريبات الخاصة بفيزياء الفلك مثل حساب بعض الحسابات الفلكية الخاصة بزوايا ميل الشمس وكيفية حساب اتجاه القبلة وتحديد الشمال في التدريب الصباحي.

ورصد البقع الشمسية وشرح مراحل القمر وكيفية حدوث الكسوف والخسوف مع رصد عملي للقمر وكيفيه الاهتداء بالنجوم في معرفة الاتجاهات مع رصد عملي للتعرف على المجموعات النجمية وكيفية قراءة السماء ورصد النجوم