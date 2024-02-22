جولات متابعة لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية لمدارس الغربية

قام مديرو عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، بالمتابعة اليومية لجميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها، شملت المتابعة 26 مدرسة.

وقد أكد وكيل الوزارة، أن المتابعات على جميع المدارس مستمرة، وبصورة يومية، لبيان انتظام العملية التعليمية ومتابعة تكليفات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية لجذب الطلاب، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتوجيه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب وفقا لمخصصات كل مدرسة، وتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع الطلاب أثناء اليوم الدراسي، قبل الفسحة المدرسية، ومنع استخدام العقاب البدني بكافة أشكاله، وتفقد الفصول الدراسية، ومناقشة الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، والتأكيد على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة تسجيل الغياب بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدارس، والتأكيد على رعاية الطلاب المتفوقين علميا ورياضيا وثقافيا وفنيا، وإظهار المعلمين المتميزين، وتكريمهم ليكونوا قدوة لزملائهم من أعضاء هيئة التدريس.