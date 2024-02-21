الأمن العام يضبط 414 تاجر مخدرات.. تفاصيل

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 57 حادث تجارة المخدرات والسرقات، و69 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و414 تاجر مخدرات بحوزتهم 254 كيلو من المواد المخدرة، بالإضافة إلى 149 فردًا محليَّ الصنع

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 24 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم وإعادة 16 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.



جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.