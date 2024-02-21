تحرير 118 محضر تموين في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، تنظيم الحملات التموينية والتفيشية على الأسواق والمحال التجارية، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 118 مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ، 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات - اختراق ماكينة مخبز )، و١٨ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.