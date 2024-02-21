نادي الصحة النفسية ومؤسسة صحة مصر تستضيفان المنتدى الثاني للصحة النفسية التكاملية

ينظم نادي الصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة صحة مصر المنتدى الثاني للصحة النفسية التكاملية يوم السبت، 24 فبراير.

يهدف المنتدى إلى طرح ومناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بالصحة النفسية من خلال جلسات وورش عمل وأبحاث، مع التركيز

على علاقتها بعدد من الأمراض وتأثيرها على فئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والأطفال وكبار السن، في جميع الدول

العربية خاصة في غزة وأثر العدوان على الشعب الفلسطيني والعربى .

يشارك في الفعالية عدد من مقدمي الخدمات والأخصائيين والمعالجين النفسيين، وسيتم تنظيم معرض على هامش المنتدى وسيتم تقديم محاضرات وانشطة فقرات للعلاج النفسي مثل العلاج بالفن والموسيقى

صرحت ا -عائشة حسن، المستشارة السلوكية والتربوية، ومؤسسة مبادرة 100 مليون صحة نفسية، ورئيسة المنتدى، أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات بين خبراء الصحة النفسية في الوطن العربي كله، مع التركيز على دعم الفئات المهمشة ويرحب المنتدى بجميع الراغبين

في دعم الصحة النفسية وتقديم مشروعات وخطط عمل لتنفيذها بالتعاون بين كل الجهات ومبادرة 100 مليون صحة نفسية

وأضافت أن المنتدى يأتي بعد نجاح المنتدى الأول الذي ُعقد في عام 2022 والذي تم خلاله تناول عدد من الموضوعات والخطوات الهامة، والتي تعتمد على التوصيات التي خرجت بعد ذلك اليوم

الجهات المشاركة

- مؤسسة صحة مصر، ومبادرة 100 مليون صحة نفسية، والمسعف النفسي

شركة فيزيتا مع برنامجها نورث، الذي يهتم بالصحة النفسية وكيفية استخدامات التطبيقات الذكية من اجل رعاية نفسيه أفضل

.د. خالد سعيد، مسؤول الصحة النفسية بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية

.د. توفيق خوجة، رئيس جمعية الصحة العامة ورئيس الاتحاد العربي للمستشفيات

.ا. مها مروان، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة

.د. إبراهيم عسكر، مسؤول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء

.ا. مشيرة صالح، المسؤول الوطني للبرنامج الإقليمي أثر الشباب التابع لمكتب الأمم المتحدة -

.د. عزة سليمان، عن الصحة النفسية لوزارة التربية والتعليم -

.اللجنة المجمعية النفسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية -

.ا. هنادي الحمد، مسؤول الخدمة المجتمعية ومركز إعادة التأهيل وخدمات كبار السن في مؤسسة الحمد الطبية في قطر

وعدد من الشخصيات المجتمعية والجهات كضيوف للحدث