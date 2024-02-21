العولمة والنمو العمراني العشوائي ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي،ندوة "العولمة والنمو العمراني العشوائي في المدينة العربية" ألقاها الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية عبر الانترنت

جاءت هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس بالتعاون معمركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة.

وناقشت الندوة انتشار النمو العمراني العشوائي في المدن العربية طمس هويتها واختلاف نظم الحياة والنمط الاستهلاكي في المنطقة العربية خاصة مع زيادة الكثافة السكانية التي ساهمت في زيادة حدة المشكلة والضغط على الموارد وزيادة الحاجة إلى مزيد من التوسع العمراني.