مشوار منتخب كوت ديفوار قبل النهائي " القدر يمنح الأفيال قبلة الحياة"

عاش منتخب كوت ديفوار، واحدة من أغرب المشاركات في تاريخ ببطولة الأمم الإفريقية، حيث خاض على مدار أسبوعين، قصة دراماتيكية "لا تصدق"، بعدما كان على حافة توديع البطولة التي تقام علي أرضه من دور المجموعات، ليلعب القدر دورًا عظيمًا ويمنحه قبلة الحياة ويصل بعدها إلي النهائي.

ومن المقرر أن يصطدم الليلة منتخب كوت ديفوار"صاحب الأرض"مع منتخب نيجيريا مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يحتضنها ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

ونعرض في السطور التالية مشوار منتخب كوت ديفوار كالتالي:

فوز وحيد بدور المجموعات

البداية كانت جيدة لأصحاب الأرض، وذلك بعدما تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 13 يناير 2024، علي منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2-0 بفضل هدفي، سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو.

ولكن تعرض بعد ذلك لخسارتين أمام كل من نيجيريا بهدف نظيف، ثم الهزيمة من غينيا الاستوائية بنتيجية 4-0، في أكبر مفاجآت دور المجموعات وكاد أن يودع البطولة لولا القدر الذي منحه قبلة الحياة مرة أخري.

الإطاحة بحامل اللقب

واجهت كوت ديفوار، حامل اللقب السنغال في ثمن النهائي، انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، وفاز البلد المنظم في ركلات الترجيح، ليتأهل إلى ربع النهائي، أين واجه مالي في داربي قوي، على ملعب "السلام" بواكي.

ربع النهائى

كان السيناريو أكثر روعة من المواجهة السابقة أمام السنغال، كان "الفيلة" منهزمين بنتيجة 1-0، مع طرد لاعب من صفوفهم، تمكن الإيفواريون من تعديل النتيجة عن طريق، أدينجرا، ثم أضافوا الهدف الثاني، في وقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، عن طريق، دياكيتي، ليتأهل أشبال المدرب، فايي ايمرس، الذين أكملوا المباراة بـ9 عناصر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تمكن منتخب كوت ديفوار، من تحقيق الفوز علي نظيره منتخب كونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي، بهدف نظيف، وذلك بهدف النجم سيباستيان هالير.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

معلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يعلق على مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة "بي إن سبورتس"، الجزائري حفيظ دراجي.

ويدير المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، والمغربية بشرى كاربوبي، بجانب المصري محمود عاشور حكما للفار، ويساعده ماريا ريفيت من موريشيوس.