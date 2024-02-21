الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتهاءورشة عمل

انتهاء ورشة عمل «التسجيل الاعتمادي للدواء و التركيز على module 3 في أحدث التقنيات العالمية»

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت هيئة الدواءالمصرية، انتهاء ورشة عمل حول «التسجيل الاعتمادي للدواء مع التركيز على module 3 في أحدث التقنيات العالمية»، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركة جلاكثوسميثكلاين.

تم خلال ورشة العمل عرض أحدث التقنيات والمعايير العالمية لاعتماد المستحضرات الصيدلية، وتسليط الضوء علي module 3 داخل أجزاء ملف الـCTD  استنادًا للأدلة والوثائق المرجعية المتاحة للتقييم وفقا لمعايير  EMA.

وكذلك ترسيخ مفاهيم الاعتماد الدولي وآلية تقييمه والأدلة والوثائق المرجعية (الداعمة) المتاحة للتقييم وإتخاذ القرار والموافقة على EMA، وتوضيح كيفية إتباع الإعتماد القائم في الإطار المحلي، بالإضافة إلى تحديد أي ثغرات للمراجعة المختصرة بما يتضمنه EPAR، وتسليط الضوء حول كيفية التطوير للجودة والتقنيات الجديدة وفقًا لمعايير EMA.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوي المهني لكافة العاملين بالهيئة وإطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

مواد متعلقة

مدرب كوت ديفوار: صلاح الأفضل في القارة وربما أدرب بالدوري المصري

نانسي عجرم| مشاهدات كليب "مشكلتك الوحيدي" في أقل من 24 ساعة

حماس تدعو جامعة الدول العربية والأونروا لإغاثة الفلسطينيين من المجاعة
الجريدة الورقية