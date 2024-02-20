مياه الفيوم إتباع اجراءات السلامه فى كافة مواقع العمل

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على ضرورة إلتزام العاملين باستخدام أدوات السلامه والصحه المهنيه داخل كافة مواقع العمل سواء داخل الشركه وخارجها حفاظا على الصحة العامة للعاملين فى تأديه عملهم وتجنبهم لكافة أنواع المخاطر الناجمة عن تنفيذ مهام عملهم .

وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للسلامه والصحه المهنيه بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ تدريب عملى ونظرى داخل محطه الرفع الرئيسية بطامية لتوعية كافة العاملين بأدوات السلامه والصحة المهنية وطرق تنفيذ مهام عملهم دون الخطورة على صحتهم أو الإخلال بالمعدات والأدوات المستخدمه في سير عمل الشركه من خلال التدريبات العملية والنظرية التى تقوم بها الإدارة تحت قيادة العقيد محمد كمال مدير عام السلامه والصحه المهنيه بالشركة .

وأضاف "النجار" ان الشركه حريصة كل الحرص على حياة و سلامة العاملين و تأمين بيئة العمل المحيطة بهم من أجل انجاز مهام عملهم على أكمل وجه حيث يتم تعريفهم بمبادئ ومفاهيم و تعليمات واجراءات السلامة والصحة المهنية للعمل بالأماكن المغلقة واطلاعهم على خطط الطوارئ المختلفة وكيفية مواجهة الحريق و أنواع الطفايات المختلفة و كيفية استخدامها وتعريفهم بالعلامات الإرشادية و قوائم المخاطر بالمحطة و سجلات السلامة والصحة المهنية وضرورة استخدام كافة أدوات السلامه والصحه المهنيه تجنبا للمشاكل والمخاطر المحتملة أثناء تنفيذ الأعمال.

زيارة محطة طاميه

وفى وقت سابق قام المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بجولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز طامية وذلك بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة فاطمه عزت المشرف على محطات المعالجة والمهندس محمود عبدالله والمهندس احمد انور مدير عام المنطقة الشمالية والمهندس محمود زيدان مدير مركز طامية للتشغل والصيانه والمهندسة علياء محمد مدير محطة المعالجة.

وأكد رئيس الشركة أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هى الوقوف على أهم المعوقات التي تعوق عمل مثل هذه المحطات وتذليلها وحث العاملين داخلها على التعاون والعمل الجماعى بروح الفريق من أجل نجاح كافة المنظومه العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة بجانب الوقوف على الوضع العام لمحطة معالجة طامية ومعرفة الاحتياجات اللازمة لاستيفاء متطلبات TSM حيث ان المحطة من المحطات المرشحة من قبل الشركة للحصول على شهادة TSM والشروط والمواصفات التى تتطلبها للحصول عليها بضبط اعمال الموقع العام وذلك بغرض اكتمال الاعمال المطلوبة لحصول المحطة على الشهادة علاوة على مناقشة متطلبات التشغيل لاستمرار الحفاظ على حالة المحطة واستمرار مطابقة السيب النهائي لقوانين الصحة بشان القاء مياه الصرف المعالج على المصارف المائية.

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطامية تعمل بنظام المعالجة الثنائية التهوية الممتدة "كروجر" وتخدم مركز ومدينه طامية وتبلغ طاقتها التصميمية نحو 15 ألف متر مكعب يوم.

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