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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الجامعة العربية: أمريكا تركز فقط على إطلاق الرهائن وليس مصلحة الإنسانية

السفير ماجد عبدالفتاح
السفير ماجد عبدالفتاح رئيس الجامعة العربية بالأمم المتحدة

علق السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على الفيتو الأمريكي بالأمس على مشروع القرار الجزائري بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على على التركيز الأمريكي بالكامل على إطلاق الرهائن وليس مصلحة الفلسطينيين والاعتبارات الإنسانية أو المساعدات.

الفيتو الأمريكي

وأوضح "عبدالفتاح"، خلال تصريحات تلفزيونية المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك بعض الدول كانت معترضه على مشروع القرار لأنه لا يتضمن أي إدانة لحركة حماس، مؤكدًا أنه تم النجاح في التفاهم مع بعض الدول التي كانت معترضه على مشروع القرار من البداية وهم دول اليابان وكوريا والإكوادر بعد الأخذ في الاعتبار عدد من الملاحظات.

وشدد على أن المملكة المتحدة أمسكت العصا من المنتصف والمندوبة الخاصة بهم تحدثت أنه كان الأفضل حدوث هدنة إنسانية وإطلاق من خلالها بعض الرهائن فقط.

ونوه بأن الجامعة العربية هي جزء لا يتجزأ من المجموعة العربية التي اقترحت مشروع القرار والذي كان يفاوض نيابة عنهم المندوب الدائم لدى دولة الجزائر في مجلس الأمن، موضحًا أنهم يشعرون بقدر كبير من الإحباط نتيجة الموقف الأمريكي المعارض لمشروع القرار، مؤكدًا أن أمريكا رفضت مشروع القرار رغم وجود مناقشات مكثفة تمت عليه لمدة 3 أسابيع متتالية والذي تم خلالها استشهاد 4 آلاف فلسطيني إثناء التفاوض فقط على مشروع القرار الجزائري.

وأشار الجامعة العربية، إلى أن الاعتراضات الأمريكية هي اعتراضات قائمة على فكرة رفض وقف إطلاق النار والاكتفاء فقط بعملية هدنة إنسانية تتم خلالها التفاوض على إطلاق الرهائن.

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