طالع أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية بمصر اليوم
شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 21-2-2024، وذلك وفقاً لآخر تحديث أورده الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، بينما تراجع سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء بمصر.
وفيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 بعدد من البنوك المصرية:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك الأهلي المصري
|30.75
|30.85
|بنك مصر
|30.75
|30.85
|بنك الإسكندرية
|30.85
|30.95
|البنك التجاري الدولي “cib”
|30.85
|30.95
|مصرف أبو ظبي الإسلامي
|30.90
|30.95
|بنك الأهلي الكويتي
|30.88
|30.95
|بنك مصر إيران لتنمية
|30.88
|30.95
|بنك قطر الوطني الأهلي
|30.85
|30.95
|البنك العربي الأفريقي الدولي
|30.85
|30.95
|المصرف العربي الدولي
|30.85
|30.95
|البنك العقاري المصري العربي
|30.85
|30.95
|بنك التعمير والإسكان
|30.85
|30.95
سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024
ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 33.30 جنيها للشراء، و 33.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.24 جنيها للشراء، و 33.35 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024
وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 38.83 جنيها للشراء، و38.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.89 جنيها للشراء، و39.03 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024
واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024
واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024
وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا إلى نحو 100.17 جنيها للشراء، و100.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.13 جنيها للشراء، و100.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.