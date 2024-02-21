طالع أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية بمصر اليوم

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 21-2-2024، وذلك وفقاً لآخر تحديث أورده الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، بينما تراجع سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء بمصر.

وفيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95

سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 33.30 جنيها للشراء، و 33.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.24 جنيها للشراء، و 33.35 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 38.83 جنيها للشراء، و38.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.89 جنيها للشراء، و39.03 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا إلى نحو 100.17 جنيها للشراء، و100.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.13 جنيها للشراء، و100.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.