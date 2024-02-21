الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأكثر برودة .. نوة السلوم تضرب الإسكندرية في هذا الموعد

النوات
النوات

تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء بعض النوات التي تُلقي بظلالها على كافة أنحاء البلاد، والتي تعد من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها ويحدث بها تغيرات في حالة الطقس. 

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نشرة أخبار الطقس: تحذيرات من الشبورة في ساعات الصباح الأولى

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الأرصاد الجوية: نشهد بدءًا من اليوم تحسنًا في الطقس

نوة السلوم 


ولعل أبرز النوات القادمة التي تشهدها الإسكندرية نوة السلوم، والتي سبقتها خلال الأيام القليلة الماضية نوة الشمس الصغيرة التي صاحبها هطول للأمطار الغزيرة مع تقلبات جوية حادة وسريعة، فضًلا عن انخفاض لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء.

النوات اضطرابات جوية 


والنوات هي اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح علي شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة السلوم:
تبدأ نوة السلوم يوم 2 مارس  كل عام وتستمر لمدة يومين
يصاحب هذه النوة رياح شمالية غربية شديدة 
كما يصاحبها أمطار غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة 
سُميت هذه النوة بهذا الاسم لأن الرياح المصاحبة لها تكون من السلوم
في هذه النوة تتأثر حركة الملاحة البحرية وتتوقف حركة الصيد
كما تتعرض الإسكندرية للعديد من النوات كالآتي:
نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام
نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين
نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام
ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.

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