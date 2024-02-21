ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس موضحة أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مستقر دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى يوم الإثنين المقبل.

انحسار لفرص سقوط الأمطار



وأضافت الهيئة، هناك انحسار لفرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية، حيث يعم الاستقرار على باقى الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.

شبورة مائية على بعض الطرق



وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح أيضًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 12

الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

طنطا العظمى 20 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

مطروح العظمى 18 والصغرى 10

السلوم العظمى 16 والصغرى 08

السويس العظمى 20 والصغرى 12

دمياط العظمى 18 والصغرى 12

المنيا العظمى 21 والصغرى 09

بني سويف العظمى 20 والصغرى 10