نجمة "بنات العيلة".. وفاة فنانة سورية شهيرة

عاشت الدراما السورية ليلة حزينة بعدما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، وفاة الفنانة ثناء دبسي زوجة الفنان سليم صبري، ووالدة الفنانة يارا صبري.

فقد رحلت دبسي عن عالمنا بعد تعرّضها لأزمة صحية في العاصمة دمشق عن عمر ناهز 83 عاما.

كما انهالت كلمات الرثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نعاها فنانون سوريون ومخرجون أيضاً بينهم أمل عرفة وباسم السلكا.

من هي ثناء دبسي ؟

وللراحلة مسيرة فنية طويلة، إذ ولدت ثناء في حلب، وبدأت مشوارها الفني أواسط خمسينيات القرن الماضي.

كما شاركت ثناء مع أختها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.

وكانت من أوائل الفّنانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة.

يذكر أن الراحلة كانت انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 مارس ،1968 وشاركت في العديد من الأعمال في التلفزيون والسينما والإذاعة والمسرح.

ومن أهم أعمالها: سيرة آل الجلالي، وقوس قزح، والفصول الأربعة، وأولاد القيمرية، وبنات العيلة، وغيرها الكثير.

