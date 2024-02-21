حسام المندوه: الزمالك لن يتهاون في غرامة كهربا

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن الإدارة تتمسك بالحصول على غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، ولن يتم التفريط في حقوق النادي.

وتابع المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أرفض الحديث عن ملف محمود كهربا حاليًا، ولكننا نسعى للحصول عليها كاملة بالدولار كما وقعتها المحكمة".

وأضاف حسام المندوه: "لا يوجد أي اتفاق مع الأهلي خلال زيارته حول تحصيل الغرامة بالجنية المصري ونتمسك بالحصول عليها بالدولار، والأهلي ليس طرف مباشر في الأمر ولكن لن يتم التهاون في التنازل عن أي جزء من مستحقاته التي أقرتها المحكمة".

واختتم: "الأخلاق لا تعني استخدام الذكاء وبالتالي زيارة الأهلي، لا تمنع كل نادي في البحث عن حقوقه والحصول على لاعبين وصفقات، وسوف يتم صرف مستحقات اللاعبين داخل الزمالك بالأيام المقبلة".