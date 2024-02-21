حسام المندوه: الحكم القضائي لصالحي يساعد على استقرار الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن حيثيات الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا، تؤكد على صحة موقفه من بداية ترشحه في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أن الأمر جاء لمصلحة استقرار القلعة البيضاء.

وقال المندوه عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الجميع يسعى لخدمة نادي الزمالك، وأدعو كل من ينتمي للنادي بضرورة المساهمة في استقراره، وتدعيم المجلس الحالي خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية الدورة الانتخابية، والجميع يريد انجاح النادي تحت قيادة حسين لبيب الذي يتعامل بشكل رائع في جميع الملفات".

وأضاف: "لدينا تحديات غير طبيعية في نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، وما حدث في الشهور الثلاث الماضية يؤكد أنه في وجود الاستقرار سيكون هناك نجاح كبير، وتم حل أزمة القيد بعد التوصل لحلول مع نادي سبورتنج لشبونة، على سبيل المثال".

وأكمل: "الجمعية العمومية هي التي تحاسب المجلس الحالي، ولابد من التكاتف داخل النادي، وأن يكون للجمعية العمومية الكلمة والأخيرة، بدلا من اللجوء لرفع دعاوى قضائية".

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك: "زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك مشهد محترم وتأخر كثيرًا، ولابد أن تستمر الزيارات بين الناديين، عندما تعطي الرسائل من مجالس الإدارات للجماهير يكون هناك هدوء بين الجماهير، بدلا من المناوشات التي تحدث، ويكون هناك تبعات مزعجة ومنع الجماهير من الاستادات، وهم الجزء الاساسي في صناعة الرياضة".

وواصل: "الجمهور عليه التشجيع بحماس ودعم ناديه بقوة شديدة، ولا يخرج عن النص مطلقًا، وعلى الإعلام الرياضي ضرورة تدعيم هذه الأمور".

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق لأي ملفات آخرى سواء ملف كهربا أو غيره، والهدف الأهم هو العلاقة الطيبة والتواصل المستمر بشكل إيجابي بين الزمالك وكل الأندية الآخرى.

وختم حديثه قائلا: "لم يتم تحديد موعد زيارة النادي الأهلي، ومستمرين في اجراءات الحصول على غرامة كهربا وتم التعاقد مع محامي تونسي بجوار السويسري الموجود معنا، والعلاقات الطيبة سوف تسرع من إجراءات الحصول على الغرامة".