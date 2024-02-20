لميس الحديدي: في غزة من لا يموت بالقصف يموت من الجوع (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن برنامج الغذاء العالمي سيوقف المساعدات بسبب تعرض قوافله إلى القصف، معقبة: “في غزة من لا يموت بالقصف يموت بالجوع ونقص المياه والدواء بينما واشنطن تقدم غطاء جديدا لإسرائيل لاستمرار القتل”.

واشنطن تشجع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه الغاشم على الفلسطينيين



وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة ”على فضائية “ON” مساء اليوم، أن استخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” للمرة الثالثة ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة, يشجع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه الغاشم على الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت لميس الحديدي أن موقف واشطن يفضح توجهاتها العنصرية التي تمييز بين المحتجزين الإسرائيلين الذين تسعى بكل السبل لإطلاق سراحهم من ناحية ونحو 29 ألف شهيد حتى الآن واشنطن لا تصنفهم بشرا فيما يبدو، معربة عن أملها في أن ترى عملا عربيا جماعيا لكسر الحصار على غزة.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد إرادة لدى إسرائيل والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة والنية تتجه نحو مد أمد الحرب.

وأضاف «بدر الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وأوضح أن قرار الجزائر جاء بهدف وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب احترامها من قبل جميع الأطراف، موضحا انه يتسم بالاتزان لانه يطالب من كافة الاطراف مع الافراج عن كافة المحتجزين من جميع الأطراف، ومنع التهجير القسري

وأشار إلى أن القرار عُرض على مجلس الامن المكون من 15 دولة، ووافق على القرار 13دولة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، واعترضت الولايات المتحدة الأمريكية مستخدمة حق الفيتو على القرار، وهو ما أحبط القرار، وهو ما يطيل أمد الصراع.

وأوضح أن الولايات المتحدة أعاقت قرار الجزائر الذي اتسم بنوع من التوازن، مبررين ذلك أن دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، موضحا ان تركيبة مجلس الأمن تتيح للدولة ذات المقعد الدائم أن تعطل تنفيذ مشروع القرار حتى لو وافقت عليه كافة الدول.



وأكد أن هذا هو الفيتو الثالث الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد قرار للأمم المتحدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، موضحا