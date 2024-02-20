بعثة جامعة الدول العربية: الأزمة الإنسانية في غزة تفوق قدرة التحمل (فيديو)

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الأزمة الإنسانية في غزة لا يستطيع تحملها أي شخص، لافتاً إلى أن بريطانيا امتنعت عن التصويت بشأن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تأبه سوى بالمحتجزين لدى حماس، ولا مراعاة للظروف الإنسانية للفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل هي الوحيدة التي تتحكم في الإطار الزمني للحرب مثلما تحكمت في مدة الهدنة.

هناك حرص بالتفاوض مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في غزة

وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إلى أن هناك حرص بالتفاوض مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن نستسلم لتصريحات مطاطة من أجل إنقاذ الوضع في غزة دون ضمانات كافية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن اليوم برفضه وقف إطلاق النار في غزة، يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين لمصر، قائلا: "والله ما هيحصل".

الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطتها بغزة

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطتها في غزة وتريد تهجير الفلسطينيين إلى مصر، قائلا: "لن يحدث، والله وما هيحصل، وأمريكا تدعم إسرائيل لضرب رفح ودفعهم نحو سيناء.. ولن نقبل به".

وشدد أحمد موسى، على أن خطة إسرائيل لدفع أهل غزة نحو سيناء لن تنجح، قائلا: "مفيش ثقة في أمريكا، إسرائيل ترتكب الجرائم في غزة، وأمريكا يدها ملطخة بالدماء، ودورها غير مسئول وغير أخلاقي، ولا أحد يثق بها، وتدافع عن نتنياهو المجرم، كل الشكر إلى روسيا والصين على موقفهما اليوم في جلسة مجلس الأمن، والعار على أمريكا وبريطانيا".

وأشار أحمد موسى، إلى أن أمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:" أمريكا بتدي الحق لنتنياهو علشان يخلص على الشعب الفلسطيني، الكل غاضب من الإدارة الأمريكية، وتدعم الإرهاب، ومفيش أكثر من كده إرهاب".

وأوضح أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم النازية من خلال جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن واشنطن عليها أن تتحمل مسئوليتها.

واستنكر أحمد موسى، ما شهدته جلسة مجلس الأمن، قائلا: " هم الأمريكان فوق البشر.. هي اللى بتتحكم في الكرة الأرضية.. هي إسرائيل إيه فوق البشر.. مجلس الأمن لازم يتفك.. وهذه المنظومة لازم تتكسر، لازم العالم كله يتحرك، منظومة مجلس الأمن خراب..وأمريكا تتحكم في العالم، وعايزة إسرائيل تفضل في العالم، العالم ضد أمريكا وإسرائيل.. إسرائيل دولة منبوذة، مفيش حد عاوز تطبيع معهم ولا علاقة، أمريكا عايزة إيه من العالم".