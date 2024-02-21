نادر السيد: صفقات الزمالك الجديدة لا يُمكن الحكم عليها الآن

أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء، لا يُمكن الحكم عليها الفريق الحالي، والتي تحتاج مزيدا من المباريات.

قال نادر السيد، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الحكم مازال مُبكرا لتقييم الصفقات الجديدة، مع الاعتراف بقيمتها الفنية.

وأضاف حارس الزمالك السابق، الصفقات الجديدة للزمالك، تم اختيارها بعناية شديدة من مجلس إدارة النادي، وليس كما كان يحدث في وقت سابق بالتعاقد مع لاعبين غير قادرين على تمثيل القلعة البيضاء.