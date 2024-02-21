أنشطة رياضية وثقافية داخل مركز شباب منطى

استقبل مركز شباب منطى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأعضاء والرواد لممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة (فنية وكشفية ورياضية)، وانتهى فريقى المسرح من الأعضاء وفريق ذوى الهمم والقدرات الخاصة لتدريبات على العروض المسرحية واشرفت على تدريب اليوم المخرجة صافيناز محمد، وكذلك تدريبات أخرى بالمركز لفريق الكشافة (فنية وثقافية ورياضية)مع القائد مصطفى صبحى .

أما الجانب الرياضى للمركز وتدريبات اللعبة الفردية والدفاع عن النفس وتدريبات لعبة الكنغ فو.

وتأتي فعاليات وممارسة الأنشطة البدنية والثقافية والاجتماعية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لاستيعاب طاقة النشء والشباب فيما ينفع ،ويفيد البيئة المحيطة.