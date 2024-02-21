الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المجتمع اليوم

الزميلة رقية عبد الشافي تهنئ المهندس "صفوت زايد" لحصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة

دكتور مهندس صفوت
دكتور مهندس صفوت زايد

تتقدم الأستاذة رقية عبد الشافي، الصحفية بجريدة الوفد، بخالص التهاني والتبريكات للمهندس صفوت محمد حفني زايد، مدير إدارة الإنتاج بمصنع القضبنة، قطاعات الأقطاب والحراريات، بشركة مصر للألومنيوم، لحصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة.

وكانت رسالة الدكتوراه  بعنوان “تقليل تكلفة الصيانة في صناعة الألومنيوم” (Reducing the repairing cost of aluminium industry) بكلية الهندسة بجامعة المنيا.

وتتمنى صحفية الوفد، المزيد من التقدم والنجاح للدكتور المهندس صفوت زايد في حياته العملية القادمة، وأن يحفظه الله بحفظه.

كما هنأت شركة مصر للألومنيوم بقيادة الدكتور مهندس محمود عجور ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، نيابة عن جميع العاملين بالشركة، وذلك لحصول أبن من أبناء الشركة المهندس  صفوت محمد حفني زايد ، مدير إدارة الإنتاج بمصنع القضبنة ، قطاعات الأقطاب والحراريات ، بشركة مصر للألومنيوم ، لحصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة .

كما تمنت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي المزيد من التقدم والازدهار للمهندس صفوت محمد حفني، كما تتقدم بالتهنئة جميع الأهل والأحباب والأصدقاء والزملاء، وندعو الله يحفظه ويرعاه .

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