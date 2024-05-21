الخطيب يزور علي معلول في المستشفى

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمستشفى، بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها اللاعب بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

واطمأن رئيس النادي على حالة معلول، وأكد على مساندته ورفع معنوياته وتوفير كافة احتياجاته العلاجية والتأهيلية على أفضل ما يكون حتى يعود للملاعب في أحسن حالاته.

وأعلن الأهلي ، خضوع لاعبه التونسي علي معلول، لجراحة ناجحة في وتر أكيليس، أمس الإثنين.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات رسمية، إن معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية، وسيحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي الموضوع له.