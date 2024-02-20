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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. إنترميلان وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

انترميلان واتلتيكو
انترميلان واتلتيكو مدريد

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنترميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنترميلان أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

قدم فريق إنترميلان عرضاً قوياً في الشوط الأول للقاء بينما إكتفى اتلتيكو مدريد بالتمركز في وسط ميدانه.

سدد ماركوس تورام كرة رأسية خطيرة علت العارضة مع بداية المباراة معلناً عن أول الفرص التهديفية.

واهدر لاوتارو مارتينيز فرصة خطيرة في الدقيقة 13 بعد تألق الحارس أوبلاك في إبعاد الكرة، ثم توالت المحاولات من النيراتزوري من أجل الوصول لشباك فريق العاصمة الإسبانية دون جدوى لتنته أحداث الشوط بالتعادل 0-0.

 

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