لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنترميلان أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستعد إنتر ميلان لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا.

وصعد النيراتزوري إلى الدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد الإسباني، بينما تصدر أتلتيكو مدريد المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويعتلي انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، فيما الحال مختلف كثيراً للفريق الضيف حيث باتت آمال الأتلتي في المنافسة على لقب الدوري الاسباني حبث يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد، متصدر الليجا.

ويدرس إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشكيل النيراتزوري لمباراة أتلتيكو مدريد، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يان سومير

في الدفاع: بنجامين بافارد، فرانسيسكو اكاربي، باستوني.

في الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان، هينريك ميختاريان، ديماركو

في الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.