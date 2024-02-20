مسابقات ترفيهية وورش فنية ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي مع طلاب مدرسة التربية الفكرية، تضمنت مسابقات ترفيهية بين الأطفال نفذتها عبير ناجى، ومسابقة في قوة الملاحظة نفذتها انتصار فتحي، وأخري بعنوان "سلوكي فى المنزل" نفذتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل بهدف تعزيز السلوكيات الايجابية وتجنب السوكيات الخاطئة داخل المنزل، إلي جانب ورشة حكى لقصة "اعتنى بصحتى" إعداد ورسوم إياد عيساوى، تؤكد القصة علي أن نهتم بصحتنا جيدا، ولا نتناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث لما تسببه من مشاكل صحية، واختتم اللقاء بعرض مسرح عرائس بعنوان "حسن والذئب" تنفيذ هناء حسن وعبير ناجى.

ونظم قسم ثقافة الطفل ورشة فنية من ورق الكرتون والفوم البرونز لتصميم هلال رمضان نفذتها نعمه رجب بمكتبة الفيوم العامة، وعقدت مكتبة منية الحيط مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة أدارها إبراهيم معوض دهشان، كما شهد مسرح بيت ثقافة طامية ورشة مسرح للتدريب علي الأداء الحركي، أدارتها المخرجة دينا البدوي.

"ليلة النصف من شعبان".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

في سياق آخر، شهدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان "ليلة النصف من شعبان ..أحكام وفضائل"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ أحمد طه عبد التواب، قائلا أن من فضل شهر شعبان أنه شهر ترتفع فيه الأعمال إلي الله، فيجب على كل مسلم الإكثار من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلي الله ومنها؛ صلة الرحم وإصلاح ذات البين حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال الصالحة من العبد وهناك مشاحنات بين الناس.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة عرض فيلم كارتون للأطفال بعنوان bugs life بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، وبحضور طلاب مدرسة التربية الفكرية، بإشراف عبد الرحمن على مسئول النشاط بالمكتبة.