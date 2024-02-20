طريقة عمل وجبة الشوفان بالموز.. لإنقاص الوزن

وجبة الشوفان بالموز من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار صحية للدايت، تعمل على إنقاص الوزن والشعور بالشبع فترة أطول، كما تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

وجبة الشوفان بالموز

طريقة تحضير وجبة الشوفان بالموز

المقادير

- موز : 3 حبات

- شراب القيقب : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- حليب لوز : كوب ونصف

- مسحوق الخبز : 2 ملعقة صغيرة

- شوفان : كوب (سريع التحضير)

- شوفان : 3 أكواب (شوفان ملفوف)

- رقائق الشوكولاتة: ثلث كوب

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشة

- زيت جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن، وادهني حوافها بالزبدة وبطّنيها بورق الزبدة.

في وعاء عميق، اهرسي الموز جيداً، ثم أضيفي البيض، وحليب اللوز، وشراب القيقب( يمكنك استبداله بالعسل)، وزيت جوز الهند، والفانيليا، واخفقي المكونات حتى تتجانس.

في وعاء آخر، اخلطي الشوفان الملفوف مع الشوفان السريع، والبيكنج باودر، والملح.

أضيفي خليط الشوفان فوق مزيج الموز، واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي الشوكولاتة إلى الخليط، واستمري في الخلط حتى تمتزج المكونات تماماً.

اتركي خليط الحلى لحوالي 10 دقائق حتى يهدأ.

اسكبي خليط الحلى في الصينية المحضّرة، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج.

أخرجي الحلى من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد، ثم ضعيه في طبق التقديم وقدميه.

فوائد تناول الشوفان

تقليل خطر الإصابة بالسمنة

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تقليل خطر الإصابة بالسمنة، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.

تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة

قد يسهم تناول حبوب الشوفان الكاملة ونخالة الشوفان في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث ظهرت إحدى الدراسات أن تناول الألياف الموجودة في الحبوب قد يُساهم في تقليل الإصابة بسرطان المريء والمعدة.

تعزيز صحة الجلد

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.