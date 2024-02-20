الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على البنك الاهلي في دوري اليد

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

txt

بعثة الأهلي تتوجه إلى غانا عصر غد الأربعاء

أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بسموحة، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 33-22.

وأشاد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق بما قدمه اللاعبون في اللقاء من مردود بدني وفني مميز، ساهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع فريق سبورتنج، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

الجريدة الورقية