بعثة الأهلي تتوجه إلى غانا عصر غد الأربعاء

تتوجه بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الى دوله غانا عصر غد الاربعاء استعدادا لملاقاة فريق ميدياما لحساب مواجهات الجولة الخامسه من مرحلة دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا.

ويخوض الاهلي المواجهه محتلا الترتيب الاول والصداره للمجموعه برصيد ست نقاط فيما ياتي فريق ميدياما الغاني رابعا واخيرا برصيد اربع نقاط فقط.

وتأتي بعثة الفريق الأحمر المتوجهة الى غانا غدا برئاسة عضو مجلس الإدارة مهند لاشين الذي كلفه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاحمر بتولي مهام رئاسة البعثة.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقيه على صعيدي الاندية والمنتخبات.