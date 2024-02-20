انتقاما من والدها.. اعترافات المتهمين بـ سرقة الفنانة ميرهان حسين

أدلى المتهمون باعترافاتهما أمام النيابة ؛ في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة تحت الإنشاء مملوكة لـ الفنانة ميرهان حسين في منطقة المقطم ، وقال المتهمان عاملا سيراميك، طلبا منها الحصول على باقي مستحقاتهما، لكن والد الفنانة ميرهان حسين رفض بحجة أنهما لم ينفذا باقي الشغل، ولذلك خططا لسرقة الشقة.

انتقاما من والدها لرفضه دفع باقي مستحقاتهما..اعترافات المتهمين بـ سرقة الفنانة ميرهان حسين

أضاف أحد المتهمين أنهما خططا لسرقة حقيبة شنطة الفنانة «ميرهان حسين» كونهما يعرفان أنه بداخلها مبلغ مالى، ذلك انتقاما من والدها لرفضه دفع باقي مستحقاتهما، وفرا هاربين، واعترفا بأنهما باعا المسروقات لعميل سيئ النية، كان يعرف أنهما استوليا على أشياء دون وجه حق.

تفاصيل القبض على المتهمين بـ سرقة الفنانة ميرهان حسين

اكتشفت الفنانة ميرهان حسين سرقة حقيبة كانت تحوي مشغولات ذهبية، وعلى الفور أبلغت الشرطة التي ضبطت المتهمين عقب هروبهما واعترفا بأنهما باعا المسروقات لعميل.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المقطم من والد الفنانة ميرهان حسين بتعرض شقة نجلته الفنانة ميرهان حسين للسرقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لمعاينة الشقة، وتم فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام احتياطيًا عقب إعادة المسروقات للمجني عليها.

حبس المتهمة بقتل رضيعها في الجيزة

كما أمرت نيابة الجيزة، بحبس المتهمة بقتل رضيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للتأكد من سلامة قواها العقلية.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل أنهت حياة ابنها الرضيع “حمزة” 8 أشهر ضربا حتى الموت، بادعاء إصابتها بموجة صرع.

وأفادت التحقيقات أن والد الرضيع، حضر إلى ديوان عام قسم شرطة العمرانية، للإبلاغ بأن طليقته قتلت ابنهما.

وعقب القبض على الأم، اعترفت بأنها تنتابها نوبة صرع تعاني منها منذ الصغر، ولم تدرِ بنفسها، وضربت رضيعها، وبعد هدوئها خلدت إلى النوم واستيقظت على مصرع الرضيع.

وأيدت الطفلة شقيق المجني عليه، ما قالته الأم، وطلبت النيابة العامة بعد إخطارها بالواقعة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.