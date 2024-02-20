التعادل يحسم لقاء سيراميكا والجونة بالدوري في سيناريو مثير

حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة والتي انتهت فعاليتها منذ قليل على ملعب عثمان احمد عثمان بالمقاولون العرب لحساب منافسات الجولة 13 من بطوله الدوري الممتاز.

تقدم أيمن سعيد "موكا" بالهدف الأول لصالح فريق الجونة في الدقيقة 58 ، قبل أن يتعادل مروان عثمان لسيراميكا عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط اللقاء الثاني.

بينما تعرض أحمد القندوسى لاعب سيراميكا للطرد فى الدقيقة السادسة من الوقت البديل للشوط الثاني بعد سوء السلوك مع لاعب الجونه والاعتداء عليه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطه ١٥ في المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد الجونة ايضا للنقطه 15 في المركز التاسع.