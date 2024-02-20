الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قليل .. الأهلي يلتقي البنك بدوري محترفي اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بعد قليل نظيره فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء وتقام على صالة القوات المسلحة، ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتقديم عرض مميز.
ودخل الفريق في معسكر مغلق أمس بالإسكندرية، حيث شهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني  على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضا قويا، في المباراة السابقة أمام نادي الزمالك حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-12، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 24-24، ليتم الاحتكام ‏إلى ركلات الترجيح والتي خسرها الفريق الأحمر.

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