شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بالهوت شورت في حفل ليالٍ سعودية مصرية

تداولت صور الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء استعدادها لحفل ليالٍ سعودية مصرية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتخطف الأنظار برشاقتها وأنوثتها.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تستعرض جمالها بالهوت شورت

إرتدت شيرين عبد الوهاب شورت مع بليزر، بصيحة الكاروهات، والتي تتصدر أحدث صيحات الموضة، باللون الرمادي مع الأبيض، ونسقت معهما توب باللون الأسود، ليلاحظ جمهورها خسارة كبيرة في الوزن.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت شيرين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها القصيرة تتدلى بين كتفيها بصيحة الويفي الناعم، ولم تضع أي مكياج؛ لتظهر بملامحها الطبيعية دون تكلف.

شيرين عبد الوهاب

ويقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.