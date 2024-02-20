ضبط 7 تشكيلات عصابية وسقوط 17 متهمًا بالبلطجة

شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، أسفرت عن ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (23) متهم إرتكبوا (57) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (52) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم .

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (256) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط (16 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتها .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (24472) مخالفة مرورية متنوعة.