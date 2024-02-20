رصد 363 قضية مخدرات خلال حملات أمنية

واصلت أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت عن ضبط (363) قضية مواد مخدرة بإجمالى (413) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (177,233 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,653 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,310 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,425كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 1,043كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (436 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 265 جرام).

(8247) قرص مخدر.