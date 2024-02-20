الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة شخصين بحروق بالإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض شخصان للإصابة بحروق مختلفة من الدرجة الثالثة والثانية، جراء حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلي، بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، وتوالت النيابة التحقيق.

انفجار أسطوانة بوتاجاز.. تصيب شخصين بحروق بالإسماعيلية 

وكان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بمنطقة المحمسة القديمة الإسماعيلية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع الدكتور مصعب البدراوي مدير فرع الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم

وتبين إصابة كل من مصطفى شعبان بحروق من الدرجة الثالثة، وشخص آخر مجهول الهوية بجرح نافذ بالصدر غيبوبة تامة، كما تبين أن سبب انفجار انفجار في منظم الأنبوبة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في  حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف بالدقهلية 

تعرض 5 أشخاص للإصابة علي طريق درين نبروه في الدقهلية ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف،  وجرى إخراجهم من المياه ونقلهم لمستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بسقوط سيارة ملاكي في مصرف قرية درين، على طريق نبروه، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وجرى إخراج المصابين وهم: «رانيا عبدالمحسن محمد قاسم» 26 سنه مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«بسملة عبدالمحسن محمد قاسم» 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمود عبدالمحسن محمد قاسم»، 15 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«ليان محمود شريف» سنتان، وعبدالرحمن شريف ابراهيم» ٢١سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم انتشال السيارة، ونقل المصابين لمستشفى نبروه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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